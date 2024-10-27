Когда в 2017 году Кади привела свою любимую машину в мастерскую, она и не подозревала, что это приведет к нескольким судебным процессам и бессильной борьбе с судебным приставом, который, по ее словам, не шевелит и пальцем, чтобы вернуть деньги и запчасти, передает Rus.Postimees со ссылкой на Elu24.

Жительница Эстонии Кади и ее партнер увлекаются автомобилями, и особое место в сердце женщины занимает светло-желтый Volvo. Модель Volvo 850 T-5R 1995 года в светло-желтом цвете была выпущена всего в нескольких тысячах экземпляров.

Такие Volvo и сегодня остаются горячим товаром на аукционах: например, в 2021 году один такой автомобиль был продан на аукционе в США за 19 900 долларов. В прошлом году подобный Volvo был продан в Финляндии за 15 000 евро.