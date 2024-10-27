В минувшие выходные прошло третье ежегодное мероприятие по ориентированию на электромобилях "Электродень" (Elektrodiena), во время которого можно было ознакомиться с новинками на рынке электроавто. В этом году на пробег собрались 14 новейших электромобилей от разных производителей, включая те, что были зарегистрированы для эксплуатации на дорогах Латвии совсем недавно. Кроме того, участники получили возможность испытать электрический грузовик Volvo и латвийские военные электросамокаты Mosphera, а также электрические велосипеды GASGAS, чообщили RUS TVNET представители мероприятия.
Фото ⟩ Военные самокаты, электрогрузовик и новые авто: в Латвии прошел "Электродень"
Маршрут игры по ориентированию в этом году проходил по окрестностям Елгавы. Основная идея Elektrodiena - дать участникам и зрителям возможность познакомиться с широким ассортиментом электрических автомобилей, сохраняя дух здоровой конкуренции и знакомя с, возможно, еще неизведанными местами в Латвии.
Каждый год маршрут подразумевает остановки, где все автомобили собираются вместе. В этом году впервые была организована публичная остановка у Елгавского дворца, где можно было увидеть все автомобили одновременно.
В общей сложности в мероприятии приняли участие 14 электромобилей, среди которых были модели, представленные лишь в этом году: это Volvo EX30 Twin Motor Performance, Ford Electric Explorer, Audi Q6 e-tron, Cupra Tavascan, Hyundai KONA, MINI Cooper SE, BMW iX1, Peugeot e-3008, Subaru Solterra, KGM Torres EVX, Ora 3.0, Toyota bZ4X, Citroen e-Berlingo и Nissan Ariya.
Галерея: Мероприятие Elektrodiena
Особым сюрпризом стал тест-драйв Maserati Grecale Folgore на трассе Rullītis.
В ходе специально подготовленных заданий участникам нужно было продемонстрировать навыки точности и ощущения габаритов на электрическом грузовике Volvo FE Electric и военных электросамокатах высокого класса Mosphera.
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