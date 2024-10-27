Фото Военные самокаты, электрогрузовик и новые авто: в Латвии прошел "Электродень"

В минувшие выходные прошло третье ежегодное мероприятие по ориентированию на электромобилях "Электродень" (Elektrodiena), во время которого можно было ознакомиться с новинками на рынке электроавто. В этом году на пробег собрались 14 новейших электромобилей от разных производителей, включая те, что были зарегистрированы для эксплуатации на дорогах Латвии совсем недавно. Кроме того, участники получили возможность испытать электрический грузовик Volvo и латвийские военные электросамокаты Mosphera, а также электрические велосипеды GASGAS, чообщили RUS TVNET представители мероприятия.