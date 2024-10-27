На Южном мосту снижается разрешенная скорость движения

С 4 ноября и до весны следующего года на эстакадах Южного моста будет снижена разрешенная скорость движения с 70 км/ч до 50 км/ч. Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.