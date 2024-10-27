С 4 ноября и до весны следующего года на эстакадах Южного моста будет снижена разрешенная скорость движения с 70 км/ч до 50 км/ч. Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.
На Южном мосту снижается разрешенная скорость движения
Скорость движения снизят на участке от улицы Латгалес до съезда на улицу Лубанас и на другой стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.
Ограничение скорости сохранится до следующей весны.
Водителей призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.
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