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На Южном мосту снижается разрешенная скорость движения

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Dienvidu tilts.
Dienvidu tilts. Фото: Edijs Pālens/LETA

С 4 ноября и до весны следующего года на эстакадах Южного моста будет снижена разрешенная скорость движения с 70 км/ч до 50 км/ч. Снижение разрешенной скорости движения - ежегодное мероприятие, цель которого - повысить безопасность движения на эстакадах моста в зимний период.

Скорость движения снизят на участке от улицы Латгалес до съезда на улицу Лубанас и на другой стороне проезжей части моста - от улицы Лубанас до съезда на улицу Пиедруяс.

Ограничение скорости сохранится до следующей весны.

Водителей призывают быть внимательными и следить за изменениями в организации движения.

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