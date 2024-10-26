Около 10 лет назад улицу Миера в Риге называли самой модной и прогрессивной улицей во всей Европе, где вот-вот случится счастье, все будут кататься на велосипедах, и даже были видения архитекторов относительно будущего этого места. В программе Zebra решили посмотреть, сбылось ли что-нибудь из этого.
Видео ⟩ Самая модная улица Европы - Миера. Она самая современная в Риге?
Первый вывод довольно суров: за эти 10 лет визуально практически ничего не изменилось. Несмотря на название, жители улицы Миера действительно не имеют ни малейшего представления о мире.
Водители и даже общественный транспорт на огромной скорости мчатся по историческому тротуару, создавая не только шум и пыль, но и потенциально опасные ситуации.
Электросамокаты разъезжают по узким тротуарам, и местным жителям, выходя из дома, всегда приходится следить за тем, чтобы их кто-то не сбил.
Десять лет назад переехавшие сюда жители представляли себе мирное семейное гнездышко в центре Риги, на улице, где полно кафе и где чувствуется приятное чувство общности. Однако ничего не сбылось.
Видео: Сюжет программы Zebra
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