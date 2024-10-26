Сб, 26.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Видео Самая модная улица Европы - Миера. Она самая современная в Риге?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" video.

Около 10 лет назад улицу Миера в Риге называли самой модной и прогрессивной улицей во всей Европе, где вот-вот случится счастье, все будут кататься на велосипедах, и даже были видения архитекторов относительно будущего этого места. В программе Zebra решили посмотреть, сбылось ли что-нибудь из этого.

Первый вывод довольно суров: за эти 10 лет визуально практически ничего не изменилось. Несмотря на название, жители улицы Миера действительно не имеют ни малейшего представления о мире.

Водители и даже общественный транспорт на огромной скорости мчатся по историческому тротуару, создавая не только шум и пыль, но и потенциально опасные ситуации.

Электросамокаты разъезжают по узким тротуарам, и местным жителям, выходя из дома, всегда приходится следить за тем, чтобы их кто-то не сбил.

Десять лет назад переехавшие сюда жители представляли себе мирное семейное гнездышко в центре Риги, на улице, где полно кафе и где чувствуется приятное чувство общности. Однако ничего не сбылось.

Видео: Сюжет программы Zebra

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх