В субботу в двух парках Риги будет организована красочная программа

Во время праздника микрорайонов в парке Нордекю пройдет ярмарка. В течение дня также пройдут форум жителей и экскурсии, а также образовательные представления.

На сцене выступят местные коллективы, детские ансамбли и известные музыканты, пройдут мастер-классы по творчеству для детей, молодежи и семей.

В течение дня будут проходить мастер-классы по лепке из глины, рисованию и игровым процессам.

Будут занятия по фитнесу, спортивному ориентированию, бросанию колец, занятия в Рижской цирковой школе, бадминтон, новус и другие спортивные игры.

В Музее литературы и музыки пройдут экскурсии на литературные темы по Ильгюциемсу.

В музыкальной программе можно будет услышать группы Kalnejas, Čipsis un Dullais и Big Al & The Jokers.

Праздник также отметят в парке Дрейлинькалнс. Там также можно будет приобщиться к творческим мастерским и спортивным занятиям, к созданию объекта совместного творчества современного искусства.

Творческие мастерские, мастерские совместного творчества и спортивные мероприятия будут открыты с 12:00 до 20:00.

На фестивале выступят Сонора Вайце, Юлианна Тирума с сопровождающим ансамблем, группа Standarts, певица Būū и группа Duende.

Также в течение дня ожидаются мастер-класс по музыкальной импровизации, выступления фокусника и другие развлечения.

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