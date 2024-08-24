TikTok вызвал "огуречный кризис" в Исландии

Спрос на огурцы резко возрос после того, как местные инфлюенсеры в социальных сетях начали делиться рецептом салата, приготовленного из свежих огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и масла чили.

Рецепт стал настолько популярным, что фермеры страны не смогли удовлетворить быстро растущий спрос, сообщила BBC News Ассоциация исландских фермеров (SFG).

Хотя сеть супермаркетов Hagkaup усомнилась в связи между спросом и популярным рецептом, представители магазинов признают, что покупки огурцов выросли более чем вдвое.

Директор по маркетингу SFG заявила, что в нынешней ситуации исландские фермеры не в состоянии удовлетворить растущий потребительский спрос, но надеется, что рыночные тенденции вернутся в норму "примерно через неделю".

Рецепт оказался "очень популярным", поэтому другие ингредиенты салата также раскупаются.

Конечно, есть и другие факторы, которые следует учитывать. Представитель SFG отмечает, что некоторые производители огурцов в это время года заменяют свои растения, которые еще не плодоносят.

"Все это происходит одновременно", - сказала представитель SFG, но отметила, что тенденция в социальных сетях остается одной из основных движущих сил покупки огурцов.

"Мы впервые столкнулись с чем-то подобным", - сказала представитель фермеров, добавив, что если бы рецепт салата стал популярным в TikTok в начале лета, "когда производство [огурцов] было в самом разгаре", дефицит не был бы заметен.

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