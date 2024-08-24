Исландские супермаркеты оказались в необычной ситуации: рецепт, стремительно набравший популярность в TikTok привел к беспрецедентному спросу на огурцы. "Огуречный кризис" вынуждает поставщиков конкурировать друг с другом, чтобы удовлетворить высокий спрос.
TikTok вызвал "огуречный кризис" в Исландии
Спрос на огурцы резко возрос после того, как местные инфлюенсеры в социальных сетях начали делиться рецептом салата, приготовленного из свежих огурцов, кунжутного масла, чеснока, рисового уксуса и масла чили.
Рецепт стал настолько популярным, что фермеры страны не смогли удовлетворить быстро растущий спрос, сообщила BBC News Ассоциация исландских фермеров (SFG).
Хотя сеть супермаркетов Hagkaup усомнилась в связи между спросом и популярным рецептом, представители магазинов признают, что покупки огурцов выросли более чем вдвое.
Директор по маркетингу SFG заявила, что в нынешней ситуации исландские фермеры не в состоянии удовлетворить растущий потребительский спрос, но надеется, что рыночные тенденции вернутся в норму "примерно через неделю".
Рецепт оказался "очень популярным", поэтому другие ингредиенты салата также раскупаются.
Конечно, есть и другие факторы, которые следует учитывать. Представитель SFG отмечает, что некоторые производители огурцов в это время года заменяют свои растения, которые еще не плодоносят.
"Все это происходит одновременно", - сказала представитель SFG, но отметила, что тенденция в социальных сетях остается одной из основных движущих сил покупки огурцов.
"Мы впервые столкнулись с чем-то подобным", - сказала представитель фермеров, добавив, что если бы рецепт салата стал популярным в TikTok в начале лета, "когда производство [огурцов] было в самом разгаре", дефицит не был бы заметен.
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