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Депутат: на Вантовом мосту повреждены ванты, их нужно менять

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Вантовый мост в Риге
Вантовый мост в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

По словам строительных инженеров, металлические тросы Вантового моста имеют частичные повреждения и нуждаются в замене. Председатель транспортного комитета Рижской думы Олаф Пулкс ("Новое Единство") заявил в эфире TV24, что это следует учитывать при планировании ремонтных работ, сообщает портал LSM+.

Депутат уверен, что замена вант сильно удорожит ремонт моста. Он также отметил, что во всей Европе всего несколько предприятий специализируется на таких работах.

Ранее сообщалось, что разваливающийся и ржавеющий Вантовый мост в Риге пугает не только рижан, но и гостей города.

Директор Института транспортного строительства строительного факультета Рижского технического университета (RTU) профессор Айнар Паеглитис в марте 2024 года рассказал, что мосты регулярно осматриваются экспертами, в том числе специалистами RTU. Он отметил, что несколько мостов нуждаются в ремонте, но движение по ним безопасно.

Комментируя состояние Вантового моста, Паеглитис заявил, что несущие конструкции безопасны,

но необходимо поторопиться с ремонтом пешеходной зоны и приведением в порядок разрушающихся частей.

Политик также заявил, что на конкурс на реконструкцию Вантового моста подал заявку всего один соискатель. 

Предложение было признано очень дорогим, сказал Пулкс, и добавил, что конкурс прерван, он будет объявлен заново.

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