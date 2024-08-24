Депутат: на Вантовом мосту повреждены ванты, их нужно менять

Депутат уверен, что замена вант сильно удорожит ремонт моста. Он также отметил, что во всей Европе всего несколько предприятий специализируется на таких работах.

Ранее сообщалось, что разваливающийся и ржавеющий Вантовый мост в Риге пугает не только рижан, но и гостей города.

Директор Института транспортного строительства строительного факультета Рижского технического университета (RTU) профессор Айнар Паеглитис в марте 2024 года рассказал, что мосты регулярно осматриваются экспертами, в том числе специалистами RTU. Он отметил, что несколько мостов нуждаются в ремонте, но движение по ним безопасно.

Комментируя состояние Вантового моста, Паеглитис заявил, что несущие конструкции безопасны,

но необходимо поторопиться с ремонтом пешеходной зоны и приведением в порядок разрушающихся частей.

Политик также заявил, что на конкурс на реконструкцию Вантового моста подал заявку всего один соискатель.

Предложение было признано очень дорогим, сказал Пулкс, и добавил, что конкурс прерван, он будет объявлен заново.

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