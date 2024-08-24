"Спасибо нашей команде и партнерам - Объединенным Арабским Эмиратам, за возвращение наших людей домой", - написал Зеленский в своем Telegram.

Это первый обмен пленными с начала украинского наступления в Курской области.

В Координационном штабе по делам военнопленных добавили, что все спасенные в ходе 55-го обмена военнопленными были рядовыми. Среди них, в частности, те, кто попал в плен еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.

⚡️Another 115 Ukrainian defenders returned home from Russian captivity



They are soldiers of the National Guard, the Armed Forces, the Navy and the State Border Guard Service. pic.twitter.com/1UpkABLJyg — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2024

Кроме того, были освобождены девять незаконно осужденных в России украинских военнослужащих. Из плена вернулись также военные моряки и трое пограничников, а также 82 защитника Мариуполя - пятьдесят из них защищали "Азовсталь".

Домой вернулись также шесть бойцов Нацгвардии из гарнизона, охраняющего Чернобыльскую АЭС, а также бойцы, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.