В День независимости Украины, 24 августа, Киев и Москва обменялись пленными в формате 115 на 115, заявил Владимир Зеленский. По его словам, из плена были освобождены военнослужащие Нацгвардии, ВСУ, ВМФ и Госпогранслужбы Украины. Среди переданных России военнослужащих есть также срочники, захваченные в Курской области.
Украина и РФ обменялись пленными. Среди них впервые были срочники из Курской области
"Спасибо нашей команде и партнерам - Объединенным Арабским Эмиратам, за возвращение наших людей домой", - написал Зеленский в своем Telegram.
Это первый обмен пленными с начала украинского наступления в Курской области.
В Координационном штабе по делам военнопленных добавили, что все спасенные в ходе 55-го обмена военнопленными были рядовыми. Среди них, в частности, те, кто попал в плен еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.
⚡️Another 115 Ukrainian defenders returned home from Russian captivity— NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2024
They are soldiers of the National Guard, the Armed Forces, the Navy and the State Border Guard Service. pic.twitter.com/1UpkABLJyg
Кроме того, были освобождены девять незаконно осужденных в России украинских военнослужащих. Из плена вернулись также военные моряки и трое пограничников, а также 82 защитника Мариуполя - пятьдесят из них защищали "Азовсталь".
Домой вернулись также шесть бойцов Нацгвардии из гарнизона, охраняющего Чернобыльскую АЭС, а также бойцы, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.
"Многие освобожденные украинские военнослужащие имеют проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты", - добавили представители штаба.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 17 июля. Тогда из российского плена домой вернулись 95 украинских военнослужащих.
Днем ранее газета Financial Times сообщила, что представители Украины и России начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Тогда издание сообщило, что, по словам правительственных и военных чиновников, в обмене могут участвовать сотни заключенных с обеих сторон.
Между тем, уполномоченный по правам человека украинского парламента Дмитрий Любинец ранее заявил, что, несмотря на операцию украинских сил в Курской области и пополнение обменного фонда, обмен пленными "всех на всех" с Россией в ближайшее время не состоится.
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