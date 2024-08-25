Что происходит в Судже - российском городе, занятом Украиной

Другая жительница Суджи, тоже пенсионерка, сказала, что эвакуироваться "никто и не предлагал": "Те, у кого были машины, сами уехали. А я одна живу, у меня дочь далеко отсюда живет. Уехать было не на чем. У меня лежачая бабушка. Она мне чужая, я просто присматривала за ней, потому что ее племянница меня попросила. Мне жалко было ее оставить. Но бабушка умерла вчера".

Еще одна женщина рассказала, что накануне, когда она укрывалась в подвале, ее дом был разрушен, скорее всего, артиллерийским огнем.

Жители Суджи, которые не смогли эвакуироваться Фото: Nick Connolly/DW

Олег, мужчина средних лет, сказал, что он не из Суджи, но приехал в город с работы в тот день, когда начались бои, и вскоре оказался в ловушке. "Мы не понимали, что происходит. С тех пор я здесь. Мои родители вернулись в деревню, им 84 и 83 года. Я не знаю, что случилось с ними, а они не знают, что случилось со мной", - говорит он.

Другой мужчина, местный житель, рассказал, что самое главное сейчас, чтобы перестали стрелять. "Надо, чтобы народ успокоился, стабильности надо, чтобы не бахало. Потому что народ боится. Вот люди пришли сюда позавчера - парень с девушкой и малого привели. А на утро их дома уже нет ", - сказал мужчина.

Что происходит на улицах Суджи