Одним из погибших, обнаруженных в понедельник, 19 августа, был шеф-повар Рекальдо Томас канадско-антигуанского происхождения, работавший на яхте.

Среди погибших также были британский бизнесмен Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна Линч, директор компании Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер, американский юрист Крис Морвилло и его жена Неда Морвилло.

Всего на яхте находились 22 человека, 15 из них выжили. Среди них жена Линча, чья компания владела яхтой, и капитан яхты.

В субботу, 24 августа, главный прокурор Сицилии Амброджо Картозио заявил на пресс-конференции, что расследует катастрофу суперяхты, как убийство по неосторожности.

Большинство жертв были найдены на левому борту яхты, где они, возможно, искали спасения в момент затопления, сообщил представитель пожарно-спасательной службы.

Эксперты теперь озадачены тем, как яхта могла затонуть за 60 секунд. Итальянские СМИ со ссылкой на береговую охрану сообщили, что люк яхты был оставлен открытым, а киль был частично поднят, в результате чего она быстро затонула. Однако следователи отмечают, что хотя обломки яхты еще не обнаружены, судить об этом пока рано.

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