Израиль наносит превентивные удары по целям в Ливане; "Хезболла" отвечает

"В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда "Хезболла" планировала совершать нападения на израильское гражданское население", - заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.

Израильские самолеты атакуют цели в Ливане, "представляющие прямую угрозу" израильтянам, заявили израильские военные.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайное положение в стране сроком на 48 часов, начиная с 6:00 часов утра воскресенья по местному времени, что соответствует латвийскому времени. Во время чрезвычайного положения армия имеет право ограничить сбор людей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности.

Тель-Авивский международный аэропорт Бен-Гурион объявил, что прибывающие рейсы перенаправляются в другие аэропорты, а исходящие рейсы задерживаются.

Движение "Хезболла" нанесло удары по Израилю

Утром в воскресенье, 25 августа, движение "Хезболла" объявило, что завершила "первую фазу ударов возмездия" по Израилю, сообщает Deutsche welle.

По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет. "Хезболла" заявила о том, что в нападении на Израиль было задействовано 320 ракет и дроны, которые атаковали 11 военных объектов на севере Израиля.

Сообщается, что в ряде районов Израиля были слышны звуки взрывов, когда система ПВО Израиля "Железный купол" перехватывала ракеты, запущенные с юга Ливана.

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