ФОТО В Эстонии автомобиль врезался в стену дома: въехал в спальню и скрылся с места

Перевод: Влада Лаевалинд

"Пожалуйста, помогите установить личность владельца автомобиля, который сегодня утром въехал в дом, где могли погибнуть четыре человека", - пишет Светлана в группе Võrukad!, добавляя: "Въехал на машине в спальню и сбежал.

По словам женщины, отличительной особенностью автомобиля является наклейка на крышке бензобака с изображением "писающего мужичка". Светлана рассказала, что на место происшествия также выехала полиция и зафиксировала произошедшее, но она считает, что в социальных сетях информация распространится быстрее.

Светлана поделилась с редакцией фотографиями, на которых видно, что в результате аварии кровать отъехала от окна. "В момент аварии там спали беременная женщина, ребенок и мужчина", - объясняет она, добавляя, что вся семья жива и здорова. "К счастью, физически все в порядке, но семья испытала сильный шок!"

Галерея: Авария в Эстонии

Сегодня, 24 августа, в 5:00 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что легковой автомобиль врезался в стену дома на улице Вабрику в Выру.

"Автомобиль Mercedes-Benz S500 свернул с дороги налево на прямом участке улицы Вабрику и врезался в забор, а затем и в стену дома", - комментирует представитель Департамента полиции и погранохраны, добавляя, что водитель автомобиля покинул место происшествия.

В результате аварии повреждения получили и автомобиль, и стена дома. "Точные обстоятельства происшествия еще выясняются".

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