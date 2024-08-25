В субботу утром, 24 августа, на улице Вабрику в городке Выру (Эстония) произошел несчастный случай: черный Mercedes-Benz въехал в стену частного дома, в помещение, где спала вся семья. "К счастью, физически все в порядке, но семья пережила сильный шок", - рассказывает близкий к семье человек. Об этом сообщает Limon.ee.
ФОТО ⟩ В Эстонии автомобиль врезался в стену дома: въехал в спальню и скрылся с места
Перевод: Влада Лаевалинд
"Пожалуйста, помогите установить личность владельца автомобиля, который сегодня утром въехал в дом, где могли погибнуть четыре человека", - пишет Светлана в группе Võrukad!, добавляя: "Въехал на машине в спальню и сбежал.
По словам женщины, отличительной особенностью автомобиля является наклейка на крышке бензобака с изображением "писающего мужичка". Светлана рассказала, что на место происшествия также выехала полиция и зафиксировала произошедшее, но она считает, что в социальных сетях информация распространится быстрее.
Светлана поделилась с редакцией фотографиями, на которых видно, что в результате аварии кровать отъехала от окна. "В момент аварии там спали беременная женщина, ребенок и мужчина", - объясняет она, добавляя, что вся семья жива и здорова. "К счастью, физически все в порядке, но семья испытала сильный шок!"
Галерея: Авария в Эстонии
Сегодня, 24 августа, в 5:00 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о том, что легковой автомобиль врезался в стену дома на улице Вабрику в Выру.
"Автомобиль Mercedes-Benz S500 свернул с дороги налево на прямом участке улицы Вабрику и врезался в забор, а затем и в стену дома", - комментирует представитель Департамента полиции и погранохраны, добавляя, что водитель автомобиля покинул место происшествия.
В результате аварии повреждения получили и автомобиль, и стена дома. "Точные обстоятельства происшествия еще выясняются".
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