Видео На Юрмальском шоссе образовалась большая пробка

Полиция уточнила, что пробка возникла не из-за аварии, а из-за большого количество автомобилей, которые хотят въехать в город.

Uz iebraukšanu Jūrmalā sastrēgums līdz pagriezienam uz Liepāju. pic.twitter.com/wz5uuutmCI — Emils Jakrins (@EmilsJakrins) August 25, 2024

По данным метеостанций, температура воздуха в столице уже достигла +30 градусов тепла.

На карте пробок, которую ведет ведет SIA Jāņa sēta на сайте balticmaps.eu, видно, что проезд участка Юрмальского шоссе от Пиньки до моста через Лиелупе занимает более 10 минут.

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