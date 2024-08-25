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Видео На Юрмальском шоссе образовалась большая пробка

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

На Юрмальском шоссе при въезде в Юрмалу образовалась пробка, сообщает агентство LETA.

Полиция уточнила, что пробка возникла не из-за аварии, а из-за большого количество автомобилей, которые хотят въехать в город.

По данным метеостанций, температура воздуха в столице уже достигла +30 градусов тепла.

На карте пробок, которую ведет ведет SIA Jāņa sēta на сайте balticmaps.eu, видно, что проезд участка Юрмальского шоссе от Пиньки до моста через Лиелупе занимает более 10 минут.

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