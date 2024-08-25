Жаркое воскресенье: в восьми городах Латвии побиты температурные рекорды

В Колке, где воздух прогрелся до +30,7 градуса, побит рекорд, который держался десять лет.

В 15:00 в Мерсрагсе температура воздуха превысила +31,8 градуса, а в Салдусе - +30,6 градуса.

Температура воздуха в Бауске достигла +31,3 градуса, а в Добеле - +31,4 градуса. В Скривери потеплело до +30 градусов, в Стенде - до +30,5 градусов, а в Зосени - до +28,2 градусов.

Повторен рекорд был в Алуксне - там сегодня, как и в 1997 году, потеплело до +27,5 градусов.

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