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Женщина-водитель: мама с детьми не села в автобус, увидев меня за рулем

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Лаура отметила, что в советское время водитель автобуса должен был сам менять как охлаждающую жидкость, так и лопнувшие шины. Сейчас ей не приходится беспокоиться о таких задачах.
Лаура отметила, что в советское время водитель автобуса должен был сам менять как охлаждающую жидкость, так и лопнувшие шины. Сейчас ей не приходится беспокоиться о таких задачах. Фото: Madis Veltman

Еще десять лет назад женщин за рулем автобусов и поездов можно было не встретить вовсе. Сегодня ситуация изменилась, но предрассудки у пассажиров все еще есть, пишет эстонское издание Rus.Postimees.

Перевод: Каролийна Вертяева

29- летняя Лаура Коэметс, которая уже шесть лет управляет автобусом, вспоминает: "Когда я только начинала, один из пассажиров подумал, что я выполняю роль "девушки хостес". Я шутя ответила: "Да, конечно", но потом села за руль, а человек побледнел".

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