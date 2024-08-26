Женщина-водитель: мама с детьми не села в автобус, увидев меня за рулем

29- летняя Лаура Коэметс, которая уже шесть лет управляет автобусом, вспоминает: "Когда я только начинала, один из пассажиров подумал, что я выполняю роль "девушки хостес". Я шутя ответила: "Да, конечно", но потом села за руль, а человек побледнел".