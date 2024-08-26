Идентифицирован убитый в Краматорске сотрудник Reuters

Инструктор по безопасности Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в гостинице в центре Краматорска. Краматорск находится под контролем Украины, но близко к линии фронта.

Власти Украины указывают, что в гостиницу попала российская ракета. Россия это не комментировала.

В сообщении представитель Reuters указал, что смерть Эванса - болезненная потеря для агентства.

"Мы срочно ищем больше информации об атаке, в том числе сотрудничаем с учреждениями в Краматорске, и мы поддерживаем своих коллег и их семьи, - говорится в сообщении. - Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Райана. Райан помогал многим журналистам отражать события по всему миру; нам его ужасно не хватает".

Соболезнования семье погибшего в Telegram выразил и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в результате попадания российской ракеты в гостиницу в Краматорске Донецкой области Украины в воскресенье погиб один и были ранены четыре журналиста международного информационного агентства Reuters, среди раненых - гражданин Латвии.