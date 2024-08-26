Новостное агентство Reuters подтвердило, что в результате российского ракетного удара по гостинце "Сапфир" в украинском городе Краматорске 25 августа погиб его сотрудник, гражданин Великобритании Райан Эванс, сообщает ВВС.
Идентифицирован убитый в Краматорске сотрудник Reuters
Инструктор по безопасности Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в гостинице в центре Краматорска. Краматорск находится под контролем Украины, но близко к линии фронта.
Власти Украины указывают, что в гостиницу попала российская ракета. Россия это не комментировала.
В сообщении представитель Reuters указал, что смерть Эванса - болезненная потеря для агентства.
"Мы срочно ищем больше информации об атаке, в том числе сотрудничаем с учреждениями в Краматорске, и мы поддерживаем своих коллег и их семьи, - говорится в сообщении. - Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Райана. Райан помогал многим журналистам отражать события по всему миру; нам его ужасно не хватает".
Соболезнования семье погибшего в Telegram выразил и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в результате попадания российской ракеты в гостиницу в Краматорске Донецкой области Украины в воскресенье погиб один и были ранены четыре журналиста международного информационного агентства Reuters, среди раненых - гражданин Латвии.
Убитый журналист Reuters Эванс после попадания ракеты оказался под завалами, и вечером спасатели нашли его мертвым. Среди раненых журналистов Reuters - граждане Латвии, Украины, США и Германии.
По данным телеканала TV3, пострадавший гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, которые продолжают работать в Донбассе, выяснили, что полученные ранения не представляют угрозу для его жизни.
TV3 также сообщает, что Саенко уже связался с родственниками.
Во время удара были повреждены близлежащие многоэтажные дома.
По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате удара шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Четверо - иностранные журналисты, которые были в гостинице, еще двое - две местные жительницы, находившиеся в своих домах.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.
Краматорск является временным административным центром Донецкой области, поскольку областной центр Донецк оккупирован Россией.
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