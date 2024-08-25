"Посреди ночи российские [войска] нанесли удар по Краматорску. Еще одной мишенью в городе стала гостиница", - написал Филашкин в Telegram-канале.

В своем заявлении он не упоминал название гостиницы, но, судя по фотографиям, это гостиница "Сапфир".

"Медуза" сообщает, что все пострадавшие - это журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

По данным телеканала TV3, пострадавший гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, которые продолжают работать в Донбассе, выяснили, что полученные ранения не представляют угрозу для его жизни.

TV3 также сообщает, что Саенко уже связался с родственниками.

Во время удара были повреждены близлежащие многоэтажные дома.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате удара шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Четверо - иностранные журналисты, которые были в гостинице, еще двое - две местные жительницы, находившиеся в своих домах.