Четверо журналистов получили ранения в результате ракетного удара по гостинице в Краматорске Донецкой области Украины, который нанесли российские войска. Об этом сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Кроме того, из-под завалов разрушенного здания гостиницы извлекли тело гражданина Великобритании, который погиб во время удара, сообщает Донецкая областная прокуратура.
Фото ⟩ Удар России по гостинице в Краматорске: журналист-латвиец ранен, его британский коллега погиб (3)
"Посреди ночи российские [войска] нанесли удар по Краматорску. Еще одной мишенью в городе стала гостиница", - написал Филашкин в Telegram-канале.
В своем заявлении он не упоминал название гостиницы, но, судя по фотографиям, это гостиница "Сапфир".
"Медуза" сообщает, что все пострадавшие - это журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.
По данным телеканала TV3, пострадавший гражданин Латвии - независимый журналист Виктор Саенко. Журналисты TV3 Иева Варна и Сергей Медведев, которые продолжают работать в Донбассе, выяснили, что полученные ранения не представляют угрозу для его жизни.
TV3 также сообщает, что Саенко уже связался с родственниками.
Во время удара были повреждены близлежащие многоэтажные дома.
По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате удара шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Четверо - иностранные журналисты, которые были в гостинице, еще двое - две местные жительницы, находившиеся в своих домах.
Газета "Украинская правда" пишет со ссылкой на полицию, что погибший 40-летний гражданин Великобритании был работником иностранного медиа. Раненым журналистам в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет оказана медицинская помощь. Двое из них госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.
Краматорск является временным административным центром Донецкой области, поскольку областной центр Донецк оккупирован Россией.
⚡️ British, American, Ukrainian journalists among those injured in Russian strike on Kramatorsk hotel.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 25, 2024
Two journalists have been injured and another is trapped under rubble, Donetsk Oblast Governor Vadym Filashkin, said in a post on Telegram.https://t.co/BktSY3yJKM
The Russians fired rockets at Kharkiv and Chuguyev: 10 injured, including a 4-year-old child.— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 25, 2024
In Kramatorsk, the Russians hit a hotel at night, journalists are injured. Among them are citizens of Ukraine, USA and Great Britain.
The Russians also launched a rocket attack on… pic.twitter.com/12d3LwOHd6
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что 24 августа в 22:35 российские войска выпустили по городу Краматорск ракету, предположительно, из комплекса "Искандер-М".
Ранее агентство Reuters передавало, что удар попал отель "Сапфир", в котором остановилась команда Reuters из шести человек. Агентство сообщило, что один журналист числится пропавшим без вести, двое помещены в больницу, а трое журналистов "найдены".
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