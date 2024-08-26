Положительный каждый пятый тест. Перевощиков - о ситуации с Covid-19 в Латвии на данный момент

По его словам, об этом свидетельствуют как латвийские, так и зарубежные данные. Новые штаммы Covid-19 также способны в определенной степени обходить приобретенный ранее иммунитет, признал он.

Перевощиков пояснил, что вирус продолжает постоянно эволюционировать. И этим летом наблюдается связанный с распространением новых штаммов Covid-19 рост заболеваемости.

Согласно последним данным, положительный каждый пятый образец, который исследуется на Covid-19. Это говорит о том, что ситуация похожа на ту, что была в начале января, отметил он.

Специалист допускает, что если у человека характерные для Covid-19 симптомы, то, скорее всего, это и есть Covid-19.

На прошлой неделе из-за Covid-19 было госпитализировано 83 пациента. Это достаточно большой прирост, так как неделей ранее таких случаев было 70, пояснил Перевощиков.

Преимущественно в больницах лечатся пациенты в возрасте старше 65 лет. Впрочем, общую загрузку больниц нельзя сравнить с той, которая наблюдалась в последние зимние месяцы, отметил специалист.

Он также рассказал, что за последние две недели умерли девять человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Перевощиков в данный момент призывает соблюдать стандартные действия. Во-первых, оставаться дома, если вы заболели, и оставаться дома так долго, пока есть симптомы, плюс еще три дня. Если необходимо выйти из дома, он призывает использовать маску для лица или респиратор.

Специалист также призывает жителей с высоким риском развития осложнений оценить необходимость посещения мест с высокой проходимостью и пребывания в помещениях с плохой вентиляцией.

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