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В Омске на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв; начался пожар

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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В Омске в понедельник произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, после чего там возник пожар, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Telegram-канал 112 и другие российские СМИ.

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ", сообщает 112.

Площадь пожара - 1000 квадратных метров, пишет Baza.

В соцсетях были опубликованы видео, на которых видны огонь и дым.

После появления этой информации издание Om1.ru опубликовало комментарий завода в Омске.

В нем говорится, что "пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске находится под контролем" и что "автоматизированная система безопасности нефтеперерабатывающего завода обнаружила возгорание в технологическом оборудовании".

Сообщается о двух пострадавших сотрудниках завода.

Информации о причинах инцидента и разрушениях нет.

"Газпромнефть-ОНПЗ" - крупнейший нефтеперерерабатывающий завод в России. На нем в год перерабатывают примерно 22 миллиона тонн нефти.

С начала 2024 года Украина в европейской части России регулярно наносит удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам.

От Омска до границы с Украиной - более 2000 километров.

Пока нет свидетельств того, что взрыв на заводе мог быть связан с налетом дронов или саботажем.

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