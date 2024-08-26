Конфликт в семье: пьяная женщина ранила своего супруга

Утром в воскресенье полиция получила информацию о случае бытового конфликта в Умургской волости, в результате которого были нанесены телесные повреждения.

Выезжая на место, полицейские установили, что конфликт возник во время употребления алкоголя между женщиной 1974 года рождения и ее супругом 1972 года рождения.

В ходе конфликта женщина, возможно, нанесла супругу колотую рану в область грудной клетки. Пострадавший был незамедлительно доставлен в ближайшее медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Оба человека находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - у женщины констатировали 3,1 промилле, а у мужчины - 1,5 промилле алкоголя. При этом оба лица уже неоднократно попадали в поле зрения полиции в связи с различными правонарушениями.

На месте происшествия женщину задержали и доставили в отдел полиции.

По факту случившегося начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о насилии над близким или членом семьи.

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