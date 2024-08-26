Экс-журналист "Спутника" Владимир Дорофеев оштрафован на 14 000 евро

Отмечается, что обвинение запрашивало штраф лишь в 7000 евро, но суд решил выбрать максимальное наказание.

В своем последнем слове Дорофеев утверждал, что не нарушал санкций, так как работал на "Спутник" до 2022 года, когда санкции были введены персонально против владельца холдинга "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева.

"Давайте говорить прямо - нас стали судить за нарушение санкций, потому что закона запрещающего работу на российские госмедиа - нет. Причем если бы такое уголовное преследование началось бы в 2023 году когда в санкционный список попало бы предприятие "Россия Сегодня" - преследование имело бы логику. Ко мне эта история не относится, поскольку

я с начала войны 2022 года перестал писать в Спутник,

как и большинство моих товарищей по скамье подсудимых", - заявил Дорофеев.

Напомним, судебные процессы над Дорофеевым и его коллегами (всего на скамье подсудимых находится 16 человек) начались в апреле 2023 года.

Согласно обвинению, журналисты "осознанно и из корыстных побуждений предоставили хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкциями". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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