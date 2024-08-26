Видео Пьяный водитель без прав перевозил в Елгавском крае несовершеннолетних детей

Его неадекватный стиль вождения заметили другие водители, которые сняли его на видео, а также следили за водителем. Как сообщал портал, допустив, что водитель мог находиться в состоянии опьянения, другие участники дорожного движения попытались остановить авто своими силами. О подозрительном водителе они также сообщили в Госполицию.