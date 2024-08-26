В субботу, 23 августа, в Елгавском крае был задержан пьяный водитель, который с 2,69 промилле алкоголя в крови и без прав, не имея возможности адекватно управлять автомобилем, вез двух несовершеннолетних детей, сообщает в понедельник вечером портал LSM.lv.
Видео ⟩ Пьяный водитель без прав перевозил в Елгавском крае несовершеннолетних детей
Как сообщал LSM.lv, пьяный водитель передвигался по Елгавскому шоссе.
Его неадекватный стиль вождения заметили другие водители, которые сняли его на видео, а также следили за водителем. Как сообщал портал, допустив, что водитель мог находиться в состоянии опьянения, другие участники дорожного движения попытались остановить авто своими силами. О подозрительном водителе они также сообщили в Госполицию.
"У мужчины констатировали алкогольное опьянение в размере 2,69 промилле. Также мужчина сел за руль без права управления транспортным средством. По факту произошедшего в Госполиции начат уголовный процесс, а также процесс об административном правонарушении", - сказала СМИ представитель Госполиции Рута Страутниеце.
Видео: Сюжет LTV
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