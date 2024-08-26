Коалиция видит основания оценить возможный роспуск Елгавской краевой думы

Обсудить этот вопрос планируется во фракциях Сейма и еще раз на заседании коалиции в следующий понедельник.

Обсуждение возможного роспуска думы было инициировано правлением Союза зеленых и крестьян (СЗК). Представляющий эту партию министр экономики Виктор Валайнис заявил, что краевая дума оказалась в ситуации, когда она не может эффективно функционировать, так как "депутаты больше озабочены решением политических вопросов, а не обеспечением эффективной работы".

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что дума не в состоянии работать "уже достаточно долгое время", поэтому ответственное Министерство умного управления и регионального развития должно подготовить предложения о ее роспуске.

С этим согласился и председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Как сообщалось, после ухода с должности 3 апреля прежнего председателя думы Мадарса Ласманиса она уже более четырех месяцев работает без руководителя.

Его обязанности исполняет заместитель председателя Илзе Витола (Крестьянский союз Латвии), которая не пользуется поддержкой большинства депутатов. Депутаты дважды пытались избрать нового руководителя, но ни один из кандидатов не получил большинства голосов.

Десять депутатов подали требование созвать внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке Витолы и избрании нового заместителя председателя. Этот вопрос будет рассматриваться 28 августа.

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