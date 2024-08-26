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Смерть Навального: российские врачи требуют привлечь к ответственности виновных

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Алексей Навальный
Алексей Навальный Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Представители российского медицинского сообщества в понедельник направили уведомление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности ответственных за смерть политика Алексея Навального.

"Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорится в обращении, которое подписали 97 врачей.

Авторы письма ссылаются на недавнее постановление Следственного комитета РФ, опубликованное вдовой оппозиционера Юлией Навальной.

В нем указывалось, что причиной смерти Навального в колонии стало "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".

По мнению врачей, такие повреждения органов развиваются при длительной "гипертензии с выраженным повышением артериального давления".

Если эти симптомы были выявлены, медперсонал в колонии должен был назначить Навальному гипотензивную терапию и запретить отправлять его в штрафной изолятор.

Фото: подготовка к похоронам Навального

Напротив российского посольства проходит мероприятие активистов в честь дня рождения Навального:

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