Представители российского медицинского сообщества в понедельник направили уведомление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности ответственных за смерть политика Алексея Навального.
Смерть Навального: российские врачи требуют привлечь к ответственности виновных
"Очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей", - говорится в обращении, которое подписали 97 врачей.
Авторы письма ссылаются на недавнее постановление Следственного комитета РФ, опубликованное вдовой оппозиционера Юлией Навальной.
В нем указывалось, что причиной смерти Навального в колонии стало "комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких".
По мнению врачей, такие повреждения органов развиваются при длительной "гипертензии с выраженным повышением артериального давления".
Если эти симптомы были выявлены, медперсонал в колонии должен был назначить Навальному гипотензивную терапию и запретить отправлять его в штрафной изолятор.
Фото: подготовка к похоронам Навального
Напротив российского посольства проходит мероприятие активистов в честь дня рождения Навального:
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