"Нельзя просто взять и отключить". Угрожает ли что-то Telegram после задержания Павла Дурова?

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Telegram, конечно, управляется не с компьютера Павла Дурова. Но отсутствие публичного лица мессенджера сильно ударит по его экономике, пишет аналитик Эльдар Муртазин в материале для The Bell (издание признано в России «иноагентом»).

Все коммуникации Telegram были замкнуты на Павла Дурова, в том числе общение с инвесторами и привлечение денег, подчеркивает эксперт. «И сейчас получить новые деньги на поддержание работы мессенджера будет сложно, что автоматически приведет к экономии, возможно, закручиванию гаек для бесплатных аккаунтов (будут создавать боль, чтобы люди платили деньги за использование). Ситуация в экономическом аспекте будет крайне сложной, ухудшение мы увидим не сразу, на это уйдет несколько месяцев», — уверен Муртазин.

Угрожает ли что-то сейчас безопасности данных пользователей?

Telegram не раз подтверждал удаление информации по требованию властей, подчеркнул юрист, сотрудничающий с проектом «Сетевые свободы». Например, в 2021 году мессенджер блокировал бот «Умного голосования», придуманного Навальным и его командой. Но самый тонкий и чувствительный вопрос — это предоставление личных данных пользователей, подчеркнул юрист.

Предоставлял ли Telegram данные пользователей хоть какой-то стране и существует ли у них даже техническая возможность предоставлять такие данные, неизвестно. Публично Павел Дуров много раз отказывался раскрыть данные пользователей: так, в 2016 году он не стал сотрудничать с ФБР.