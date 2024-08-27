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ФОТО И ВИДЕО Бешеная энергия, полный зал и Лева Би-2 на концерте Меладзе в Юрмале

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В понедельник, 26 августа, в концертном зале "Дзинтари" Валерий Меладзе дал свой второй летний концерт в Юрмале. Первое выступление артиста состоялось в минувшую субботу. Из-за огромного интереса зрителей был объявлен дополнительный концерт, который прошел с громким успехом - полный зал, бурные овации после каждой исполненной песни и потрясающая энергия. 

Валерий Меладзе исполнил любимые хиты зрителей: "Се ля ви", "Самба белого мотылька", "Текила-любовь", "Мой брат", "Свобода или сладкий плен", "Чего ты хочешь от меня?", "Красиво", "Сэра", "Салют, Вера", "Иностранец", "Небеса" и другие. 

Каждую песню зал встречал и провожал громкими овациями, многие не могли усидеть на месте и аплодировали стоя. В зале царила потрясающая атмосфера и бешеная энергия, которую, безусловно, почувствовал каждый присутствовавший.

Видео: Зрители встали со своих мест во время концерта Меладзе в Юрмале

На протяжении всего концерта женщины несли к сцене цветы и просили сделать с артистом селфи, и он не отказывал своим поклонницам. 

Видео: Поклонницы дарят цветы на концерте в Юрмале

Среди зрителей был также замечен музыкант Лева Би-2. 

Лева Би-2 на концерте Валерия Меладзе
Лева Би-2 на концерте Валерия Меладзе Фото: Очевидец RUS TVNET

Видео: Лева Би-2 на концерте Валерия Меладзе в Юрмале

В конце своего выступления Меладзе упомянул, что в зале находится и его брат - Константин Меладзе. Именно он - автор почти всех песен из репертуара певца.

"Скажу откровенно, сегодня такой редкий день, когда и человек, который написал всю музыку и все слова и все придумал, он здесь сегодня, где-то за кулисами",  - сказал Меладзе. На сцену Константин все же не вышел. 

Видео: Валерий Меладзе упомянул брата Константина на концерте в Юрмале

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