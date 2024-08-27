В Риге нет недостатка в "мастерах" парковки - один такой автомобилист был замечен 26 августа на улице Гауяс. Автомобиль Tesla, которым он управлял, остановился на тротуаре.
Фото ⟩ Очевидец возмущен, что Tesla припарковалась на тротуаре
"Парковка Tesla перед полицией на улице Гауяс!" - написал очевидец, приславший TVNET фотографии вечером в понедельник, 26 августа.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.
Среди пострадавших - один пешеход, два велосипедиста и три водителя электросамокатов.
Всего в сфере дорожного движения принято 470 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 245 о превышении скорости и один по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты один административный процесс и восемь уголовных.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!