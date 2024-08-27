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Фото Очевидец возмущен, что Tesla припарковалась на тротуаре

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Фото: TVNET aculiecinieks

В Риге нет недостатка в "мастерах" парковки - один такой автомобилист был замечен 26 августа на улице Гауяс. Автомобиль Tesla, которым он управлял, остановился на тротуаре.

"Парковка Tesla перед полицией на улице Гауяс!" - написал очевидец, приславший TVNET фотографии вечером в понедельник, 26 августа.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек.

Среди пострадавших - один пешеход, два велосипедиста и три водителя электросамокатов.

Всего в сфере дорожного движения принято 470 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 245 о превышении скорости и один по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты один административный процесс и восемь уголовных.

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