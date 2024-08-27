Литва начнет борьбу со скрученным пробегом: таким авто будет запрещено ездить

Различные автомобили припаркованы рядом друг с другом на одной из парковок Каунаса. Некоторые из них с весьма заманчивыми цифрами пробега.

"У той, которую я смотрел за 15 лет, пробег всего 120 тысяч километров. Надо быть осторожным", - говорит покупатель автомобиля.

Меньший пробег позволяет дилеру предлагать более высокие ставки. По оценкам экспертов, таким образом продавцы могут заработать до 20 процентов больше.

Представитель CarVertical Матас Бузелис поясняет: "Полученная нами статистика ошеломляет - в среднем каждая десятая машина, ввезенная из Германии, имеет поддельный пробег".

До сих пор, если было зафиксировано вмешательство в данные о пробеге, то это не доставляло проблем владельцу. Изменения ожидаются со следующего года.

Представитель Управления транспортной безопасности Литвы, говорит: "С 2025 года это будет признано существенным недостатком. Другими словами, на таком автомобиле будет запрещено участвовать в дорожном движении".

Однако останется одно важное - но. Это не коснется автомобиля, пробег которого был изменен еще до его первой регистрации в Литве.