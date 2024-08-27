Осталось около года до того момента, как в Литве введут запрет на эксплуатацию автомобилей с скрученным показаниями одометра. Первоначально это коснется автомобилей, пробег которых был скорректирован в Литве. Однако гораздо большую проблему представляют автомобили, которые были подвергнуты манипуляциям перед ввозом в страну. Когда изменения коснутся и этих автомобилей, пока неизвестно, сообщает TV3 Ziņas.
Литва начнет борьбу со скрученным пробегом: таким авто будет запрещено ездить
Различные автомобили припаркованы рядом друг с другом на одной из парковок Каунаса. Некоторые из них с весьма заманчивыми цифрами пробега.
"У той, которую я смотрел за 15 лет, пробег всего 120 тысяч километров. Надо быть осторожным", - говорит покупатель автомобиля.
Меньший пробег позволяет дилеру предлагать более высокие ставки. По оценкам экспертов, таким образом продавцы могут заработать до 20 процентов больше.
Представитель CarVertical Матас Бузелис поясняет: "Полученная нами статистика ошеломляет - в среднем каждая десятая машина, ввезенная из Германии, имеет поддельный пробег".
До сих пор, если было зафиксировано вмешательство в данные о пробеге, то это не доставляло проблем владельцу. Изменения ожидаются со следующего года.
Представитель Управления транспортной безопасности Литвы, говорит: "С 2025 года это будет признано существенным недостатком. Другими словами, на таком автомобиле будет запрещено участвовать в дорожном движении".
Однако останется одно важное - но. Это не коснется автомобиля, пробег которого был изменен еще до его первой регистрации в Литве.
Причина в том, что официальный оборот информации между национальными базами данных разных стран пока находится не на таком хорошем уровне. Поэтому изначально изменения коснутся только автомобилей, зарегистрированных в Литве.
В адрес этого уже раздается критика, ведь на общем фоне таких машин не так уж и много.
Изменения, которые исключат регистрацию и участие в дорожном движении тех автомобилей, пробег которых был изменен до ввоза в Литву, обещают не ранее, чем через несколько лет.
А до тех пор то, не обманывает ли продавец покупателя, следует проверять по платным базам данных.
"Со временем мы будем обращать внимание и на те автомобили, которые вызывают подозрение и которые ранее не были зарегистрированы в Литве. Я допускаю, что будут индивидуальные решения", - предположил литовский чиновник.
С другой стороны, специалист авторынка отметил: "Эти вещи действительно нетрудно проверить, поэтому я за то, чтобы не разрешать регистрировать такие автомобили в Литве".
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