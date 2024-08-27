ВИДЕО Жители рижской многоэтажки несколько лет жили рядом с трупом пенсионерки

Те, кто жил на одном этаже с пожилой женщиной, в какой-то момент почувствовали неприятный запах, но не придали этому значения.

Компания Rīgas namu pārvaldnieks, которая управляет домом, сообщила, что информация изначально поступила от старшей по дому. Проводя проверку данных, она обнаружила за этой квартирой очередную задолженность и решила выяснить, что происходит.

Как обнаружилось, долги за квартирой начислялись не впервые: еще в ноябре 2022 года по этому поводу был подан иск в суд. Осенью 2023 года долг был взыскан - предположительно, со счета женщины, на который все это время поступала ее пенсия. После этого долг снова начал накапливаться.

В результате к квартире была вызвана полиция, которая нашла останки женщины.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время возбуждено уголовное дело и назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных обстоятельств и времени смерти.

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