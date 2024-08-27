Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции выясняют личности людей, которые изображены на фото и видео.
Видео ⟩ Полиция просит помощи в установлении личности людей на фото
Видео: Полиция просит помощи в выяснении личности людей
Полиция просит каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая помогла бы выяснить личности этих людей, звонить по номеру телефона 67086454 или 110. Также можно писать на электронную почту: kristine.preobrazenska@riga.vp.gov.lv.
Кроме того, полиция призывает отозваться и самих людей с фото и видео.
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