Видео Строители закрыли улицу, но работы не начались: жители недовольны ограничениями

Также, как будто в связи с продолжающимися строительными работами, изменен маршрут общественного транспорта. Местные жители недоумевают, почему закрыли две автобусные остановки, если работы не уже месяц не могут начаться.

"С 24 июля две остановки в Вецмилгрависе закрыты и-за ремонтных работ, однако в течение месяца там ничего не делалось. Люди вынуждены терпеть бессмысленные неудобства, поскольку до перенесенных остановок им приходится далеко ходить. Прошу ответственные органы доложить о том, что сделано на этом участке дороги. Контролирует ли кто-то ситуацию и заботится о жителях Вецмилгрависа?" - возмущается местная жительница.

За время посещения этого места команде Bez Tabu не удалось встретить на участке строительных работ ни одного строителя.

Многие водители игнорируют вывешенные дорожные знаки и ездят по обычному маршруту.

"Кирпич" здесь стоит уже месяц, но работа еще не началась. Это беспорядок", - рассказала программе водитель.

Местный житель Игорь, которого встретила программа, очень злится, ведь до остановки далеко идти.

"Что я могу об этом думать? Какой-то кретин закрыл улицу раньше времени. Они хотели отремонтировать улицу, потом передумали, но забыли "открыть" улицу", - недоволен Игорь.

Сообщается, что строительные работы на этом этапе разрешены до ноября. Ведомство ищет решения, чтобы в следующем строительном сезоне приведение в порядок подземных коммуникаций не заняло столь длительного периода времени.

Подробнее смотрите в видео.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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