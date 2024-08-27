У певицы Мэрайи Кэри в один день умерли мать и сестра

"Мы даже толком не знаем друг друга, и в этом-то все и дело. Мы не росли вместе, но мы росли. То есть они были в своих путешествиях, к тому времени, как я появилась на свет, они уже были испорчены, по моему мнению. Но, опять же, меня там не было. Меня бросили в этот мир, и я буквально чувствовала себя чужой в собственной семье", - говорила Кэри. Она обвинила их в том, что они хотели нажиться на ее славе и получить от нее деньги, считая ее жизнь легкой и роскошной.