Министр рассказал, как в Латвии обстоят дела со строительством убежищ

Весной в отчете Министерства внутренних дел (МВД) было указано, что для ремонта или создания убежищ в Латвии необходимо как минимум 98 679 900 евро.

Козловскис пояснил, что эти 98,6 млн евро - предварительная оценка для приспособления примерно 5 000 существующих зданий, которые были обследованы. Это будут убежища третьей категории, приспособление которых будет правом, а не обязанностью.

МВД провело несколько совещаний, и теперь реальность показывает, что финансирование на приспособление убежищ может быть получено только из фондов Европейского союза (ЕС) и не раньше 2025 года.

"В настоящее время из бюджета не выделяется средств на приспособление убежищ. Остается вопрос о возможности для самоуправлений брать кредиты на эти цели", - добавил министр.

МВД было поручено подготовить поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, включающие нормативную базу для убежищ, а Министерству экономики - подать на рассмотрение правительства проект стандарта для строительства убежищ. Козловскис сообщил, что первые названные поправки планируется подать в ближайшее время, а Минэкономики поручено подготовить проект строительного норматива к декабрю.