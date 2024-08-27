На первом заседании тематического комитета по гражданской обороне и системе управления катастрофами были приняты концептуальные решения об ускорении прогресса в решении вопроса о государственных убежищах, сообщил журналистам после заседания министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Министр рассказал, как в Латвии обстоят дела со строительством убежищ
Весной в отчете Министерства внутренних дел (МВД) было указано, что для ремонта или создания убежищ в Латвии необходимо как минимум 98 679 900 евро.
Козловскис пояснил, что эти 98,6 млн евро - предварительная оценка для приспособления примерно 5 000 существующих зданий, которые были обследованы. Это будут убежища третьей категории, приспособление которых будет правом, а не обязанностью.
МВД провело несколько совещаний, и теперь реальность показывает, что финансирование на приспособление убежищ может быть получено только из фондов Европейского союза (ЕС) и не раньше 2025 года.
"В настоящее время из бюджета не выделяется средств на приспособление убежищ. Остается вопрос о возможности для самоуправлений брать кредиты на эти цели", - добавил министр.
МВД было поручено подготовить поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, включающие нормативную базу для убежищ, а Министерству экономики - подать на рассмотрение правительства проект стандарта для строительства убежищ. Козловскис сообщил, что первые названные поправки планируется подать в ближайшее время, а Минэкономики поручено подготовить проект строительного норматива к декабрю.
На данный момент неизвестно, во сколько обойдется строительство новых убежищ, поскольку строительные нормы еще не разработаны, пояснил Козловскис.
"Никто не знает, одни говорят о 50-процентном увеличении стоимости строительства, другие - о 30-процентном. Мы сможем сказать, когда будет конкретный норматив", - добавил министр.
Государственная пожарно-спасательная служба недавно сообщила, что сотрудники продолжают проверять подвалы государственных и муниципальных зданий на предмет их соответствия критериям убежища. К середине августа в результате проверки 1 911 объектов было установлено, что 259, или 13,5%, полностью соответствуют требованиям, а 818, или 42,8%, - частично. Эти объекты могут вместить 373 000 человек.
Убежища третьей категории предназначены для снижения воздействия взрывной волны, укрытия от летящих объектов, таких как осколки, пули, обломки зданий, битое стекло, и радиационного заражения.
Ранее сообщалось, что в Латвии до сих пор нет закона, регулирующего создание убежищ. Законопроект должен был быть внесен в правительство к июню, но его согласование еще продолжается.
На шаг впереди в этом плане Литва, где с юридической стороной все в порядке и муниципалитетам будет выделено финансирование на создание убежищ. Передача Латвийского телевидения De Facto проанализровала опыт соседних с Латвией стран по созданию своей сети убежищ.
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