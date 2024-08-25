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"Каждый должен готовиться сам": как страны Балтии (не) строят убежища на случай кризиса

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Современное бомбоубежище в Херсоне.
Современное бомбоубежище в Херсоне. Фото: Дмитрий Котюх

В Латвии до сих пор нет закона, регулирующего создание убежищ. Законопроект должен был быть внесен в правительство к июню, но его согласование еще продолжается.

На шаг впереди в этом плане Литва, где с юридической стороной все в порядке и муниципалитетам будет выделено финансирование на создание убежищ. Передача Латвийского телевидения De Facto проанализровала опыт соседних с Латвией стран по созданию своей сети убежищ.

Литва начала определять места, где жители могли бы укрыться от авиаударов, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За два года в стране создана сеть из 4368 убежищ, которые обеспечивают защиту 40% населения Литвы, или 1,14 миллиона человек. Литва стремится создать места для 60% городского населения и 40% жителей регионов.

Замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс упомянул программу, которая касается мер в сфере гражданской защиты, включая информирование общественности, усиление устойчивости системы здравоохранения и готовность к ядерным угрозам. Эту программу Сейм Литвы принял летом этого года и выделил 285 миллионов евро, в том числе 77 млн, которые в конце года будут направлены муниципалитетам на расширение сети убежищ.

Убежища, или места коллективной защиты, в Литве можно увидеть как в реальной жизни - о них свидетельствуют специальные знаки на зданиях, так и онлайн - на портале, предназначенном для чрезвычайных ситуаций. В настоящее время разрабатывается мобильное приложение с интерактивной картой убежищ и точек эвакуации.

В 600 убежищах Вильнюса может разместиться около половины населения столицы, но цель состоит в том, чтобы обеспечить местами всех. Вильнюсский подход: думая об убежищах, не нужно строить бункеры, главное - найти место, где можно спрятаться быстро, безопасно и на короткое время, как планируется - до 72 часов.

Глава Вильнюсского управления гражданской обороны Жигимантас Соловьев рассказал передаче: "У нас много общественных мест с подвалами или какой-то подземной частью. Эти места подходят для краткосрочного укрытия, и мы инвентаризировали в основном такие постройки. Как мы будем расширять этот сектор убежищ? Мы проводим инвентаризацию жилых домов и подвалов в них. В Вильнюсе это в основном здания советской эпохи. Как мы видим в Украине, у них похожие постройки, и если будут авиаудары, эти подвалы помогут людям выжить".

В обществе нет единого мнения по вопросу убежищ. Именно поэтому государство разрабатывает информационно-просветительские кампании.

Хотя убежища в городах отмечены, несколько жителей Каунаса подчеркнули в программе, что им хотелось бы видеть больше таких мест и чтобы они были ближе к месту их проживания. Однако именно в Каунасе - единственном из муниципалитетов Литвы - утверждена программа поддержки, которая позволит жильцам многоквартирных домов за счет муниципалитета создать в здании убежище.

Как сообщил De Facto представитель Каунасского муниципалитета Арнольд Букелис, на эти средства можно будет покрыть расходы на приспособление подвала под нужды убежища или установку нового убежища, создание дополнительного аварийного выхода, подачу питьевой воды, установку системы для слива сточных вод, а также предусмотреть системы фильтрации воздуха и аварийное освещение.

Правительство также обещает софинансирование для обустройства подвалов в многоквартирных домах. Однако в этом случае также следует взять банковский кредит. "Изменения внесены в так называемую программу реновации, которая предназначена для квартир старых многоэтажек советского типа. Конечно, в Литве реновация идет довольно успешно, и в некоторых муниципалитетах уже отремонтировано около 90% зданий советского типа. Но, к сожалению, их восстановили без обустройства убежищ. Теперь новые правила позволяют управляющим многоэтажных домов не только повышать энергоэффективность зданий, но и создавать убежища", - сообщил Абрамавичюс.

Еще одно требование, которое уже действует в Литве, касается строительства новых домов - если будущий многоквартирный дом будет иметь более пяти этажей, то в нем обязательно должно быть и убежище. По мнению застройщиков, данное требование увеличит цену квартир примерно на 5-10%, что, конечно, не радует покупателей. В то же время есть понимание важности укрепления безопасности.

В новостройках укрытием может служить усиленная и более широкая подземная парковка, которая выдержит, если здание подвергнется удару.

Здания, разрешение на строительство которых было получено позднее, потребуют большего количества цемента и стали. Также иногда оказывается непонятно, кому принадлежат подземные парковки под зданиями и кто должен их содержать - государство или жители.

Опыт Эстонии и Латвии схож. За некоторыми исключениями. На данный момент в Эстонии создано 235 убежищ, которые могут вместить 12% населения, или 162 тысячи человек. Цель по сравнению с Литвой более скромная - в ближайшие годы обеспечить убежищами планируется лишь пятую часть населения. Северные соседи при этом также могут пользоваться онлайн-картой с расположением убежищ.

"Эстония поставила перед собой задачу создать систему убежищ по всей стране. Это потому, что территория Эстонии очень узкая, и если противник запускает ракету, у людей есть всего несколько минут, чтобы спрятаться, поэтому убежища приходится строить близко к людям", - рассказал передаче эксперт по убежищам Эстонской службы спасения Лехо Лемсалу.

В Эстонии также выбран путь максимального приспособления подвалов существующих зданий, потому что это можно сделать дешево и быстро. В прошлом году Эстония реализовала пилотный проект - выделила 1,2 миллиона евро на создание убежищ в 26 жилых домах. Больше денег на подобные инвестиции в госбюджете страны нет. Однако и здесь на деньги фонда при реновировании домов можно подать заявку на субсидию на строительство убежища.

Требование о строительстве в Эстонии новых домов только вместе с убежищами пока также находится только на стадии обсуждения. Как в Латвии. Главный посыл эстонскому обществу, по мнению Лемсалу, заключается в следующем: "Угроза не уменьшится. Это на долгосрочную перспективу. А начать строительство убежища можно и самостоятельно. Не ждите денег. Я не знаю, будут ли у нас в будущем миллионы или нет, но на самом деле каждый должен готовиться сам. Это наш посыл".

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