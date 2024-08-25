"Каждый должен готовиться сам": как страны Балтии (не) строят убежища на случай кризиса

Еще одно требование, которое уже действует в Литве, касается строительства новых домов - если будущий многоквартирный дом будет иметь более пяти этажей, то в нем обязательно должно быть и убежище. По мнению застройщиков, данное требование увеличит цену квартир примерно на 5-10%, что, конечно, не радует покупателей. В то же время есть понимание важности укрепления безопасности.
В новостройках укрытием может служить усиленная и более широкая подземная парковка, которая выдержит, если здание подвергнется удару.
Здания, разрешение на строительство которых было получено позднее, потребуют большего количества цемента и стали. Также иногда оказывается непонятно, кому принадлежат подземные парковки под зданиями и кто должен их содержать - государство или жители.
Опыт Эстонии и Латвии схож. За некоторыми исключениями. На данный момент в Эстонии создано 235 убежищ, которые могут вместить 12% населения, или 162 тысячи человек. Цель по сравнению с Литвой более скромная - в ближайшие годы обеспечить убежищами планируется лишь пятую часть населения. Северные соседи при этом также могут пользоваться онлайн-картой с расположением убежищ.
"Эстония поставила перед собой задачу создать систему убежищ по всей стране. Это потому, что территория Эстонии очень узкая, и если противник запускает ракету, у людей есть всего несколько минут, чтобы спрятаться, поэтому убежища приходится строить близко к людям", - рассказал передаче эксперт по убежищам Эстонской службы спасения Лехо Лемсалу.