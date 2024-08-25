"Каждый должен готовиться сам": как страны Балтии (не) строят убежища на случай кризиса

Глава Вильнюсского управления гражданской обороны Жигимантас Соловьев рассказал передаче: "У нас много общественных мест с подвалами или какой-то подземной частью. Эти места подходят для краткосрочного укрытия, и мы инвентаризировали в основном такие постройки. Как мы будем расширять этот сектор убежищ? Мы проводим инвентаризацию жилых домов и подвалов в них. В Вильнюсе это в основном здания советской эпохи. Как мы видим в Украине, у них похожие постройки, и если будут авиаудары, эти подвалы помогут людям выжить".

В обществе нет единого мнения по вопросу убежищ. Именно поэтому государство разрабатывает информационно-просветительские кампании.

Хотя убежища в городах отмечены, несколько жителей Каунаса подчеркнули в программе, что им хотелось бы видеть больше таких мест и чтобы они были ближе к месту их проживания. Однако именно в Каунасе - единственном из муниципалитетов Литвы - утверждена программа поддержки, которая позволит жильцам многоквартирных домов за счет муниципалитета создать в здании убежище.

Как сообщил De Facto представитель Каунасского муниципалитета Арнольд Букелис, на эти средства можно будет покрыть расходы на приспособление подвала под нужды убежища или установку нового убежища, создание дополнительного аварийного выхода, подачу питьевой воды, установку системы для слива сточных вод, а также предусмотреть системы фильтрации воздуха и аварийное освещение.