Что делать в "день Х"? У восьми самоуправлений нет плана на случай военной агрессии

Раздел плана о военных угрозах по закону имеет ограниченный доступ и принимается органами местного самоуправления.

"При моделировании таких кризисов, на мой взгляд, нецелесообразно заранее объявлять, где будут места сбора, такие вещи не должны обсуждаться заранее. Потому что, как мы видим из опыта Украины, цель россиян - создать как можно больше паники и хаоса", - пояснил Лукстс.

Союз самоуправлений Латвии, оценивая общую картину, приходит к выводу, что даже реализованные планы еще не означают максимально возможной готовности к угрозам.

"Самый важный вопрос заключается в том, насколько полезны такие планы в случае "часа Х" - это вопрос, который не дает нам покоя", - сказал советник союза Айно Салминьш.

Он указал: "Если я не ошибаюсь, как минимум шесть из этих 14 пунктов вообще не входят в функции органов местного самоуправления. А дальше мы имеем дело с опросами об охотничьих коллективах, фармацевтах и ​​семейных врачах, которые, кстати, не входят ни в одну структуру.

Семейный врач в данной ситуации - фрилансер, он никому не подчиняется, и в "час Х" мы даже не знаем, что он будет делать".