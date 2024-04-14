Что делать в "день Х"? У восьми самоуправлений нет плана на случай военной агрессии

Надеяться, что худший сценарий не осуществится, но быть готовыми к нему - под таким девизом латвийским самоуправлениям было предписано обновить планы гражданской обороны на случай военной угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает программа De Facto.
Это должно было быть сделано к началу этого года. Сроки реализации плана были определены законом и постановлением Кабинета министров еще осенью 2022 года. Однако некоторые муниципалитеты начали действовать в последний момент, а в восьми самоуправлениях до сих пор нет дополнений к плану.
План гражданской обороны (приложение к нему) в случае военной угрозы еще не готов в Цесисском, Гулбенском, Ливанском, Огрском, Саласпилсском, Саулкрастском, Валкском и Прейльском краях.
Есть обещание, что план будет завершен, но работа задерживается в силу различных обстоятельств, в том числе путаницы в том, что именно должно быть там, чтобы это имело практический смысл.
В Ливанском крае, который расположен менее чем в 100 километрах от России и Беларуси, утверждают - работы много, но мало людей, которые ее могут выполнить.
"Мы разрабатываем его своими силами, без привлечения сторонних организаций, возможно, именно поэтому разработка затянулась. Может быть, мы совершили ошибку, но я надеюсь, что, лучше зная ситуацию на местах, мы сможем разработать более подходящий вариант", - рассказал Алдис Джериньш, исполнительный директор Ливанского самоуправления.
В Огре, где такой план был бы особенно важен из-за наличия стратегических объектов, эти факторы и называют причиной задержки.
"Мы работаем над этим. Тщательно", - указал Эгилс Хелманис, председатель муниципального совета Огре.
Он объяснил, что в Огре есть и аэродром, и гидроэлектростанции.
"И это две большие угрозы, которые совместно формируют этот план. Большинство муниципалитетов не имеют таких военных объектов, которые необходимо развивать вместе с военными и владельцами ГЭС", - сказал Хелманис. Глава Огрского края прогнозирует, что план может быть создан к концу лета.
В Валке, где на ситуацию повлияла смена руководства, план обещают только ближе к осени. В Ливаны работы завершатся в конце мая.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает и остальных не опаздывать.
"Если бы мы могли вмешаться в их процесс планирования… Я очень надеюсь, что, поскольку лето уже не за горами, к июню мы действительно [завершим планы]. Некоторые муниципалитеты сообщили нам, что они завершат в течение первого полугодия, но другие не указали конкретные сроки. И мы постараемся поговорить, чтобы процесс продвигался вперед", - сказал заместитель главы VUGD Ивар Накуртс.
Кроме того, органы местного самоуправления могут проконсультироваться и с теми, кто уже выполнил работу, и радует, что их большинство, а именно 30.
Ответственная за эту сферу комиссия Сейма дает более жесткую оценку самоуправлениям, которые не успели вовремя подать план.
Председатель комиссии Раймонд Бергманис заявил: "Если не соблюдается закон, вероятно, должны быть наказания. Если в самоуправлении должно быть военное приложение, разработанное к такому-то сроку, то это ответственность комиссии гражданской обороны этого самоуправления, и очень неприятно, что работа не была выполнена".
Однако он добавил, что осознает, что это достаточно сложная работа, если разработать действительно хороший план.
План должен ответить на несколько вопросов. Как информировать жителей в случае военной угрозы? Как эвакуироваться, где укрыться? Где разместить людей, если они приехали из других мест? Где взять топливо и где будут запасы еды и воды? Как муниципалитет может помочь Национальным вооруженным силам?
Там, где план уже готов, признаются, что подготовить его непросто, даже если имеется опыт борьбы с кризисами другого рода, такими как наводнение в Екабпилсе.
Член Екабпилсской краевой думы, инженер по гражданской обороне самоуправления Илмар Лукстс поясняет: "Существует довольно много больших различий в действиях, которые будут предприняты в случае военного вторжения. Основные различия заключаются в масштабе. Масштабы могут быть разными, количество эвакуируемых людей может быть разным, и обычно в таких кризисных ситуациях нам на помощь приходит 56-й батальон обеспечения Земессардзе, но в случае военного вторжения мы, самоуправление, должны подумать о том, как мы можем помочь".
Самая большая проблема, о которой упоминают муниципалитеты - это уведомление жителей о плане действий.
Раздел плана о военных угрозах по закону имеет ограниченный доступ и принимается органами местного самоуправления.
"При моделировании таких кризисов, на мой взгляд, нецелесообразно заранее объявлять, где будут места сбора, такие вещи не должны обсуждаться заранее. Потому что, как мы видим из опыта Украины, цель россиян - создать как можно больше паники и хаоса", - пояснил Лукстс.
Союз самоуправлений Латвии, оценивая общую картину, приходит к выводу, что даже реализованные планы еще не означают максимально возможной готовности к угрозам.
"Самый важный вопрос заключается в том, насколько полезны такие планы в случае "часа Х" - это вопрос, который не дает нам покоя", - сказал советник союза Айно Салминьш.
Он указал: "Если я не ошибаюсь, как минимум шесть из этих 14 пунктов вообще не входят в функции органов местного самоуправления. А дальше мы имеем дело с опросами об охотничьих коллективах, фармацевтах и семейных врачах, которые, кстати, не входят ни в одну структуру.
Семейный врач в данной ситуации - фрилансер, он никому не подчиняется, и в "час Х" мы даже не знаем, что он будет делать".
В то же время следует повышать и профессионализм комиссий по гражданской обороне, но это, как и все в гражданской обороне, требует финансирования. "Все думали, что Комиссия по гражданской обороне - это какое-то большое учреждение. В итоге есть мэр и делопроизводитель, другой структуры нет. Комиссии по гражданской обороне надо усилить более профессиональными людьми".
В Государственной пожарно-спасательной службе, однако, поясняют, что запланированы и уже проводятся учения с участием Национальных вооруженных сил и других участников, на которых планы проверяются. А местные власти должны время от времени проверять и моделировать на практике то, что написано в планах - понимать, что может работать, а что нет.
"Целью является проверка плана каждый год. Если комиссия сможет собираться чаще - это очень хорошее решение", - говорит Накуртс.
Он рассказал, что представители Министерства культуры и Национального архива разговаривали с отдельными муниципалитетами по поводу вывоза культурного и исторического наследия при таких угрозах.
"Как его спасти или эвакуировать из опасной зоны. И таких вопросов много", - добавил Накуртс.
Например, должны быть смоделированы ситуации эвакуации людей из больниц и центров социальной помощи. Поэтому понятно также, что эти планы придется обновлять каждый год, и даже если на данный момент что-то не совсем понятно, это можно решить, регулярно обновляя планы.
Следует отметить, что не во всех планах предусмотрены конкретные бомбоубежища, поскольку ясности по ним пока нет.
VUGD начала посещать муниципалитеты для оценки находящихся в их управлении подвалов, и к 10 апреля из 87 проверенных зданий 47 подвалов были признаны соответствующими или частично соответствующими.
Однако если какие-то подвалы требуют ремонта, то муниципалитеты не знают, будет ли на это финансирование.
С другой стороны, нормативные акты, призванные решить эту проблему и гарантировать бомбоубежища в новостройках, до сих пор не действуют.
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