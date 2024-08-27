Лукашенко утверждает, что ему предлагали "наплевать на Россию" и "воевать вместе с Украиной"

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны, на меня все это выливается: "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем", - рассказал диктатор.

"Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - утверждает Лукашенко.

Как обычно, диктатор не уточнил, от кого именно поступают такие предложения, а также не раскрыл никаких деталей, лишь подчеркнул в своей привычной манере, что рассказывает это для того, чтобы белорусы поняли "в какой мы обстановке, в какой ситуации живем".

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