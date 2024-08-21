"Лукашенко боится". Эксперты о его словах о ВСУ в Курской области

Опасается ли Лукашенко, что его попросят "помочь" России? "Он этого очень не хотел бы и будет уклоняться любыми способами. Лукашенко намекает, как будет оборонять Россию и Беларусь с запада, от НАТО. В общем, дает понять, что вы нас не трогайте, у нас забот хватает", - объясняет белорусский политолог Карбалевич.

"По нынешним временам у него нет войск"

Между тем независимые наблюдатели опровергли информацию Лукашенко об украинских беспилотниках, а украинские пограничники - о "трети армии" РБ на границе. "Мы не наблюдаем увеличения количества техники или воинских подразделений", - прокомментировали в Госпогранслужбе Украины.

Заявления Лукашенко направлены на белорусов и россиян, в Украине его никто не слушает, говорит украинский военный эксперт Михаил Самусь. "Если Лукашенкохочет, чтобы его режим прекратил существовать, то ему нужно направить свои три танка на Украину. Но он хочет сохранить свою шкуру, и поэтому этого не делает", - считает Самусь.

По его мнению, армия РБ не сможет вести боевые действия против Украины. "Лукашенко передал РФ большинство боеприпасов и техники, с таким расчетом, что, когда встанет вопрос о помощи, он скажет, "я все отдал, не могу ничем помочь, только морально, информационно", - говорит украинский эксперт Самусь.