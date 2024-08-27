Пункты сбора веток и листьев в Межапарке и Пардаугаве будут работать до начала сентября

По мере снижения интенсивности работ по ликвидации последствий июльской бури планируется, что пункт приема листьев, веток и деревьев в Межапарке на просп. Сигулдас, 12, будет работать до 1 сентября, а в на бульв. Узварас, 6а, - до 8 сентября.

На данный момент в обоих пунктах приема собрано около 2 229 кубометров органических отходов, сообщили в Рижской думе.

Как уже сообщалось, в ночь на 29 июля на Латвию обрушилась самая сильная летняя буря в истории.

Галерея: Буря в Риге 29 июля

Видео: Затопленная Елгава после бури 29 июля

Видео: Наводнение в приюте для животных в Елгаве

Галерея: Наводнение в приюте для животных в Елгаве