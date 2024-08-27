В здании ЛУ на бульваре Аспазияс констатированы трещины; закрыты отдельные помещения

До получения экспертного заключения некоторые помещения на верхних этажах здания закрыты для студентов и сотрудников, чтобы обеспечить безопасность учебного процесса. Глава администрации ЛУ Андрис Сарновичс сообщил, что эксперты, проводившие первоначальный осмотр зданий, еще не дали окончательного заключения о том, безопасно ли учиться в этих помещениях.

По словам Сарновичса, ситуация в здании ухудшилась из-за того, что во время ремонта моста Браса по брусчатке помимо трамваев ездили автобусы. Это вызвало повышенную вибрацию, в результате чего на верхних этажах появились трещины. Большинство административных офисов были закрыты, а сотрудники разместились на других этажах.

Факультеты университета, которые располагаются в этих помещениях, планируется перевести в комплекс в Торнякалнсе, но это произойдет только с сентября следующего года. ЛУ планирует продать старое здание, не вкладывая в него значительных средств.

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