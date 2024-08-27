Во дворе многоквартирного дома в Плявниеках у одного из домов находится яма, опасная как для животных, так и для детей, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Опасная и пузырящаяся яма доставляет головную боль жителям Плявниеков
Яма заполнена смесью песка и воды, и о ее глубине свидетельствуют лишь пузыри, которые периодически появляются на поверхности массы. Если измерять глубину, то палка в жидкой массе пропадает на глубине примерно полтора метра.
Ответственные учреждения яму даже не ограничили.
Эту территорию часто раскапывали - как три года назад, так и месяц назад. Теперь же Rīgas namu pārvaldnieks готовится к еще одному ремонту.
"Аварийная ситуация возникла из-за того, что лопнула находящаяся в границах ответственности дома магистраль холодной воды. Первые работы по устранению аварии были проведены 22 июля, однако, чтобы полностью решить проблему и обеспечить долгосрочное решение, необходимы дополнительные ремонтные работы", - указала представитель RNP Эвия Пасталниеце.
После обследования здания было подтверждено, что вода в подвал не поступает и фундамент не находится под угрозой.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!