Видео Опасная и пузырящаяся яма доставляет головную боль жителям Плявниеков

Яма заполнена смесью песка и воды, и о ее глубине свидетельствуют лишь пузыри, которые периодически появляются на поверхности массы. Если измерять глубину, то палка в жидкой массе пропадает на глубине примерно полтора метра.

Ответственные учреждения яму даже не ограничили.

Эту территорию часто раскапывали - как три года назад, так и месяц назад. Теперь же Rīgas namu pārvaldnieks готовится к еще одному ремонту.

"Аварийная ситуация возникла из-за того, что лопнула находящаяся в границах ответственности дома магистраль холодной воды. Первые работы по устранению аварии были проведены 22 июля, однако, чтобы полностью решить проблему и обеспечить долгосрочное решение, необходимы дополнительные ремонтные работы", - указала представитель RNP Эвия Пасталниеце.

После обследования здания было подтверждено, что вода в подвал не поступает и фундамент не находится под угрозой.

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