Видео В Плявниеках месяц не чинят огромную яму. Опасное место приманивает фотографов

Яма образовалась в результате обрушения ливневой канализации. Она уже получила известность в интернете - люди даже устраивают здесь фотосессии.

Жители района сообщили об огромной яме в самоуправление, однако ее долгое время никто не засыпает. Гигантский обвал и бездействие ответственных служб раздражают жителей, в частности водителей, которым для проезда участка приходится выезжать на тротуар, тем самым создавая как небезопасные ситуации в дорожном движении, так и рискуя повредить машину, сообщает телеканал.

В Рижском самоуправлении подтвердили, что о яме поступали сообщения жителей, а поскольку территория с конкретным участком улицы прилегает к многоквартирному дому, то местная власть не может организовать столь необходимые работы и оплатить их. На вопрос, не может ли самоуправление быть посредником, сведя жителей с кем-то, кто может организовывать и провести работы с учетом нестандартной аварийной ситуации, представитель местной власти ответила отрицательно.

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