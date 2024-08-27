Фото и видео Вечером во вторник в Иманте в результате аварии сильно пострадал автомобиль

По словам очевидцев, авария произошла в 22 часа. Автомобиль сбил осветительный столб оказался в канаве на Юрмалас гатве, 99А.

По словам очевидцев происшествия, транспортным средством, возможно, управлял водитель в состоянии опьянения.

На место происшествия прибыли оперативные службы, в том числе Пожарно-спасательная служба и медики.

Как рассказали очевидцы, оперативные службы ехали по Юрмалас гатве на другой вызов, но заметили эту аварию. "Ехала "неотложка" и две машины VUGD. "Неотложка" и еще одна машина VUGD поехали дальше, - рассказали свидетели происшествия. - Попался им по дороге любитель выпить, не разделивший дорогу с осветительным столбом".

Портал TVNET связался с Государственной полицией и VUGD, чтобы получить более подробную информацию о произошедшем.

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