В январе 2024 года в переполненном приемном отделении медицинского центра Ноттингем-Квинс лежащей без сознания была найдена Инга Рублите - работающая в Великобритании гражданка Латвии и мать двоих детей. Ее семья несколько месяцев ждала ответов на вопросы о трагедии, которая могла бы и не случиться, так как у врачей было по меньшей мере две возможности спасти ее жизнь. Сестра-близнец Инги - Инесе Бриеде - прокомментировала результаты расследования.
История Инги - свидетельство того, что "вся больничная система не работает", - пришла к выводу Инесе. Она боится, что из-за перегрузки и ошибок медперсонала может умереть еще больше людей.
19 января 2024 года в обеденный перерыв Инга Рублите по видеозвонку говорила со своей сестрой-близнецом Инесе Бриеде, которая живет в Латвии, когда у нее вдруг начались сильные головные боли.