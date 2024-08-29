В январе 2024 года в переполненном приемном отделении медицинского центра Ноттингем-Квинс лежащей без сознания была найдена Инга Рублите - работающая в Великобритании гражданка Латвии и мать двоих детей. Ее семья несколько месяцев ждала ответов на вопросы о трагедии, которая могла бы и не случиться, так как у врачей было по меньшей мере две возможности спасти ее жизнь. Сестра-близнец Инги - Инесе Бриеде - прокомментировала результаты расследования.