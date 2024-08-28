Украинские зенитчики сбили над Донецкой областью в направлении Краматорска российский пикирующий бомбардировщик Су-25. Он пытался обстрелять украинские позиции, сообщает оперативно-стратегическая группировка ВСУ "Хортиця".
Видео ⟩ Украина заявила о сбитии российского Су-25
"На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны", - заявили представители "Хортиця".
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент, когда ВСУ сбивают российский Су-25.
Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки наземных войск на поле боя, а также для поражения подвижных и стационарных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.
💥✈️🫡🇺🇦😎 Beautiful destruction of the #russian SU-25 attack aircraft in the #Donetsk region by fighters of the air defense unit of the 28th separate separate brigade pic.twitter.com/xnY54PZ9Vj— Jane 🇩🇰🇺🇦 (@jane_sinding) August 28, 2024
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