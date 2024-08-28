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Дочери Кадырова путешествовали во Францию ​​по чужим документам

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Дочери Кадырова
Дочери Кадырова Фото: @nexta_tv

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова - Карина, Табарик и Хеди Кадыровы - использовали паспорта с другой фамилией, когда путешествовали во Францию ​​на частном самолете своего отца в 2017 году. Об этом 28 августа сообщило "Агентство", ссылаясь на утекшую базу данных о пересечениях российской границы.

Судя по скриншотам, которые приводит издание, утром 12 июля 2017 года они вылетели из Грозного во Францию ​​на самолете с регистрационным номером VQBVVQ.

В 2017 году телеканал "Дождь" сообщал, что такой номер был у бизнес-джета Airbus ACJ319, которым пользовался Кадыров.

Дочери чеченского лидера при пересечении границы использовали паспорта на фамилию Мусаева, сообщает "Агентство".

На опубликованных изданием скриншотах видно, что в документах указаны те же имена, фамилии, отчества и даты рождения, что и у Карины, Табарик и Хеди Кадыровых.

"Агентство" указывает, что эти паспорта до сих пор числятся действительными, судя по другой утечке информации.

В самолете также находилась Фатима Хазуева, которую "Проект" называет второй женой Кадырова. Вместе с ней путешествовала и ее дочь Ашура, которой в то время было пять лет.

Ашура использовала документы на фамилию матери. Кадыров ранее заявлял, что Ашура является дочерью его первой жены Медни, а власти Чечни сообщали, что она носит фамилию Кадырова.

Согласно обнародованным документам, на борту самолета находился 21 человек. Например, там находились начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чечни Роман Сулейманов и офицер СОБР "Терек" Мосвар Адалаев, которых глава Чечни называл "дорогими братьями".

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