Дочери Кадырова путешествовали во Францию ​​по чужим документам

Судя по скриншотам, которые приводит издание, утром 12 июля 2017 года они вылетели из Грозного во Францию ​​на самолете с регистрационным номером VQBVVQ.

В 2017 году телеканал "Дождь" сообщал, что такой номер был у бизнес-джета Airbus ACJ319, которым пользовался Кадыров.

Дочери чеченского лидера при пересечении границы использовали паспорта на фамилию Мусаева, сообщает "Агентство".

На опубликованных изданием скриншотах видно, что в документах указаны те же имена, фамилии, отчества и даты рождения, что и у Карины, Табарик и Хеди Кадыровых.

"Агентство" указывает, что эти паспорта до сих пор числятся действительными, судя по другой утечке информации.

В самолете также находилась Фатима Хазуева, которую "Проект" называет второй женой Кадырова. Вместе с ней путешествовала и ее дочь Ашура, которой в то время было пять лет.

Ашура использовала документы на фамилию матери. Кадыров ранее заявлял, что Ашура является дочерью его первой жены Медни, а власти Чечни сообщали, что она носит фамилию Кадырова.

Согласно обнародованным документам, на борту самолета находился 21 человек. Например, там находились начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чечни Роман Сулейманов и офицер СОБР "Терек" Мосвар Адалаев, которых глава Чечни называл "дорогими братьями".

Дочери Кадырова ездили в Европу под другой фамилией



Дочери Рамзана Кадырова Карина, Табарик и Хеди Кадыровы использовали паспорта с другой фамилией для поездки во Францию в 2017 году, следует из утечки базы пересечения границ, изученной «Агентством». Все они представлялись… pic.twitter.com/EV0SyjYke6 — Новости «Агентства» (@agents_media) August 28, 2024

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