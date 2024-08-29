Видео Смерть при непонятных обстоятельствах. Водитель потерял контроль и попал в аварию

Около восьми часов утра Гиртс выехал из Тукумса в сторону Смарде. Притормозив перед мостом через реку Слоцене, водитель заметил, что одно из дорожных ограждений погнуто.

Через несколько мгновений он увидел в канаве в нескольких метрах от воды сильно разбитый автомобиль.

Недолго думая Гиртс спустился по крутому берегу, чтобы разобраться, что произошло. Он отреагировал моментально и набрал номер 112.

Мужчина рассказал, что ему понадобилось около минуты, чтобы справиться с эмоциями и объяснить экстренным службам точное место происшествия.

Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль из кювета. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители возбудили уголовный процесс и выясняют обстоятельства происшествия.

"Мужчина 1960 года рождения управлял автомобилем марки Volkswagen. По неизвестным пока причинам мужчина съехал с дороги и врезался в дорожное заграждение. В результате аварии водитель автомобиля погиб", - заявила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Пока правоохранители расследуют происшествие, у местных жителей есть своя версия - мужчина за рулем мог потерять сознание.

По словам местных жителей, эта авария не связана с агрессивной манерой вождения или нахождением в состоянии алкогольного опьянения - погибший мужчина был хорошо известен местным жителям и вел примерный образ жизни.

Родственники трагически погибшего приехали на место происшествия, чтобы почтить его память. Члены семьи возложили цветы и зажгли свечи на обочине шоссе.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!