Сначала яма была совсем небольшой, но по мере того, как ее размывала вода и никто не реагировал, она выросла до таких размеров, что в нее провалилась машина, рассказал передаче Bez Tabu местный житель Райтис.
Видео ⟩ Как будто упал метеорит. Жителям Тейки долгое время портит жизнь огромная яма
После инцидента с автомобилем Rīgas namu pārvaldnieks отреагировал и засыпал яму. Вскоре ее снова раскопали, выяснилось, что она возникла из-за лопнувшей трубы.
Яма украшает двор уже все лето, вдобавок от нее идет неприятный запах.
Кто несет ответственность за ее устранение - неясно. Местные жители получили информацию, что четыре близлежащих дома должны будут заплатить за строительные работы 25 000 евро.
Однако труба находится на муниципальной земле, поэтому за ее повреждения и их последствия должно отвечать самоуправление.
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