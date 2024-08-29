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Видео Как будто упал метеорит. Жителям Тейки долгое время портит жизнь огромная яма

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Яма. Иллюстративное фото
Яма. Иллюстративное фото Фото: maradon 333/Shutterstock

Сначала яма была совсем небольшой, но по мере того, как ее размывала вода и никто не реагировал, она выросла до таких размеров, что в нее провалилась машина, рассказал передаче Bez Tabu местный житель Райтис.

После инцидента с автомобилем Rīgas namu pārvaldnieks отреагировал и засыпал яму. Вскоре ее снова раскопали, выяснилось, что она возникла из-за лопнувшей трубы.

Яма украшает двор уже все лето, вдобавок от нее идет неприятный запах.

Кто несет ответственность за ее устранение - неясно. Местные жители получили информацию, что четыре близлежащих дома должны будут заплатить за строительные работы 25 000 евро.

Однако труба находится на муниципальной земле, поэтому за ее повреждения и их последствия должно отвечать самоуправление.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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