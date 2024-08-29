Следующим послом Латвии в США станет Элита Кузма, сообщает канцелярия президента.
У Латвии будет новый посол в США
Она сменит в должности Мариса Селгу, который исполнял эти обязанности с лета 2019 года, сообщает агентство LETA.
В четверг в Рижском замке планируется аккредитация Кузмы.
21 февраля этого года Кузма начала исполнять обязанности посла в Боснии и Герцеговине.
Планируется, что сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич также вручит аккредитационные грамоты послу Великобритании и Северной Ирландии Атису Лотсу и послу Чешской Республики Вилмарcу Хениньшу.
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