Чт, 29.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

У 90-летней женщины телефонные мошенники украли 32 000 евро

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Shutterstock

У 90-летней женщины в Латгале телефонные мошенники украли 32 тысячи евро, сообщили LETA в Государственной полиции.

В среду сотрудники полиции получили информацию о том, что женщине 1933 года рождения, которая проживает в Даугавпилсе, позвонили неизвестные и сообщили, что ее родственник получил травму за границей и нуждается в деньгах.

К женщине пришли неизвестные, которые обманным путем выманили у нее 32 000 евро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и предупреждать пожилых людей о подобных мошенничествах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх