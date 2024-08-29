У 90-летней женщины в Латгале телефонные мошенники украли 32 тысячи евро, сообщили LETA в Государственной полиции.
У 90-летней женщины телефонные мошенники украли 32 000 евро
В среду сотрудники полиции получили информацию о том, что женщине 1933 года рождения, которая проживает в Даугавпилсе, позвонили неизвестные и сообщили, что ее родственник получил травму за границей и нуждается в деньгах.
К женщине пришли неизвестные, которые обманным путем выманили у нее 32 000 евро.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и предупреждать пожилых людей о подобных мошенничествах.
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