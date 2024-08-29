Почему Израиль проводит рейды на Западном берегу?

И Израиль, и палестинцы заявляют о своих правах на эту территорию, но после десятилетий переговоров между сторонами ее окончательный статус до сих пор не определен.

Где Израиль проводил свои рейды и почему он считает их необходимыми?

Фото: BBC

Израильские войска одновременно совершили рейды по меньшей мере в четырех палестинских городах в оккупированной зоне Западного берега: Дженин, Тулькарм, Наблус и Тубас, а также в близлежащих лагерях беженцев.

Палестинские СМИ сообщают, что основные дороги в Дженин были перекрыты, а в городском лагере беженцев произошли вооруженные столкновения. Представитель израильской армии заявил, что в город вошли «крупные силы».

Палестинские источники сообщают, что на рассвете израильские войска вошли в больницу в Дженине и перекрыли доступ к двум больницам в Тулькарме. Как сообщается, целью рейдов в Наблусе стали два лагеря беженцев.

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По сообщениям, в лагере Аль-Фараа близ Тубаса люди получили ранения в результате удара израильского беспилотника, а израильские войска вошли в медицинское учреждение Красного Полумесяца. Израильские власти утверждают, что были убиты девять палестинцев, являвшихся «вооруженными террористами». Израильские войска, по сообщениям, окружили лагерь «Нур Шамс» в Тулькарме, где, по словам одного из местных жителей, произошло несколько столкновений.